Großbottwar/Handball Ziel knapp verfehlt, aber weiter im Rennen

In der zweiten Partie ging es dann vor einer schönen Kulisse und bei toller Stimmung in der Halle gegen den Nachwuchs des Ex-Bundesligisten VfL Günzburg. Diese Partie war zum einen von den starken Abwehrreihen geprägt, zum anderen aber auch von vielen vergebenen Chancen. In der hart umkämpften Partie vergaben die Bottwartäler allein vier Siebenmeter und mehrere freie Würfe. „Wir sind in diesem Spiel an unserer mangelnden Chancenverwertung gescheitert“, sah auch Jürgen Buck den Hauptgrund für die 14:16-Niederlage in der Offensive.