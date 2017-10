Großbottwar/Handball Wichtige Punkte vor zwei schweren Auswärtsspielen

Großbottwar - So ein wenig ähnelt sich die Situation alle zwei Wochen: Die Landesliga-Handballer verlieren erst auswärts und stehen dann in der heimischen Wunnensteinhalle schon etwas unter Druck. Zum dritten Mal ist das diese Saison der Fall, wenn am Sonntag (16.45 Uhr) die Hbi Weilimdorf/Feuerbach bei den Störchen zu Gast ist. „Aber diese ganze Sache mit auswärts und heim darf für uns kein Thema sein. Wir sind ja nicht die einzige Mannschaft in der Liga, der es so geht“, sagt Co-Trainer Jürgen Sommer, der sich lieber daran erinnert, dass seine Mannschaft in der vergangenen Saison gleich zum Auftakt gegen die Hbi Weilimdorf/Feuerbach nach einer starken Leistung gewonnen hat. Das wollen die Störche natürlich nur zu gerne wiederholen.