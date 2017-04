Großbottwar/Handball Wichtige Punkte im Abstiegskampf

Wir wollten das heute ein bisschen mehr. Man hat deutlich gemerkt, dass die Jungs die Niederlage von letzter Woche wieder wettmachen wollten“, resümierte TVG-Trainer Tobias Mühlpointner nach einer engen und hart umkämpften Partie, in der sich sein Team am Sonntagnachmittag letztendlich knapp mit 30:28 gegen den direkten Konkurrenten TSV Bönnigheim durchsetzen und somit wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln konnte.

Den besseren Start in die Partie erwischten jedoch eindeutig die Gäste, die schnell mit 5:2 (12.) in Front gingen. Vor allem die hohe Fehlerquote kostete den TVG am Anfang die Möglichkeit auszugleichen. Erst in der 22. Minute gelang Youngster Max Körner der 10:10-Ausgleich, Jonathan Siegler traf nur eine Minute später zur ersten TVG-Führung, die man bis zum Halbzeitstand von 15:14 auch nicht mehr hergab. Der TVG kam hellwach aus der Kabine und konnte durch Christopher Pantle und zwei sehenswerte Treffer von Michael Gerger mit 18:15 in Führung gehen. „Danach haben wir vorne nichts reinbekommen und im Gegenzug hinten wieder leichte Tore bekommen. Beide Abwehrreihen waren heute nicht gerade prickelnd. Weder die 6:0 des TSV, noch unsere 5:1“, erklärte Mühlpointner die Schwächephase seines Teams, so dass aus der Drei-Tore-Führung ein Drei-Tore-Rückstand wurde und der TVG-Trainer sich beim Stand von 20:23 eine Viertelstunde vor Schluss gezwungen sah, eine Auszeit zu nehmen, um sein Team neu einzustellen. Diese verfehlte auch nicht ihre Wirkung. Maximilian Eitel, Sebastian und Philip Zimmermann egalisierten den Rückstand und ließen ihr Team beim Stand von 23:23 (50.) wieder am doppelten Punktgewinn schnuppern. Als Dominik Brosi zum 28:24 sechs Minuten vor dem Ende traf, schien die Partie zu Gunsten der Gastgeber entschieden. Zwar konnte der TSV noch einmal auf 29:28 herankommen, eine Zwei-Minuten-Strafe spielte dem TVG letztendlich jedoch in die Karten.