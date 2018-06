Großbottwar/Handball Weggang trifft Störche in Angriff und Abwehr

Wobei die Störche noch einen weiteren Abgang verkraften müssen: „Für uns sehr überraschend und kurzfristig hat sich auch Torhüterin Lisa Tometschek dem TSV Asperg angeschlossen“, erklärt Timo Peter, der aber mit Alexandra Ziegler und Laura Mücke noch zwei weitere Spielerinnen zwischen den Pfosten hat. „Außerdem kommt noch Alisia Mäule dazu. Sie war früher schon beim TVG und hat zuletzt in der Jugend beim HC Oppenweiler-Backnang gespielt.“

Doch auch auf dem Feld haben sich die Störche noch etwas verstärkt. Für den Rückraum kommt die ebenfalls noch sehr junge Maren Hügel vom SV Kornwestheim ins Bottwartal. „Sie hat dort zuletzt vor allem in der Jugend und in der zweiten Mannschaft gespielt“, so Peter. Eine ihrer neuen Mitspielerinnen kennt Hügel bereits ziemlich gut: Stephanie Heim trainiert seit Jahren die Bezirksauswahl, in welcher der Neuzugang gespielt hat. „Der Kontakt kam aber nicht über diese Schiene zustande“, betont Timo Peter. Vielmehr sei Maren Hügel von sich aus auf den TV Großbottwar zugekommen, „weil sie einfach mal etwas Neues machen wollte“.

Als zusätzliche Kreisläuferin soll Sabrina Nandelstaedt, die bislang in der zweiten Großbottwarer Mannschaft gespielt hat, ins Team integriert werden. „Außerdem werden noch drei A-Jugend-Spielerinnen die Vorbereitung zusammen mit der Mannschaft absolvieren. Inwiefern die dann schon so weit sind, dass sie in der Landesliga eingesetzt werden können, das wird man dann sehen“, sagt Timo Peter.