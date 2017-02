Großbottwar/Handball Vierzehnte Pleite in Folge

„Wir sind ganz schlecht ins Spiel gekommen, weil wir klare Chancen vergeben haben, darunter mehrere Hundertprozentige und zwei Siebenmeter“, analysierte Trainer Uwe Salvo nach Abpfiff. 2:7 stand es so nach 15 Minuten. Nur Lisa Döttinger und Stephanie Heim waren bis dahin erfolgreich gewesen. Über eine immer stärker werdende Defensive arbeitete sich der TVG aber wieder heran. „Wir haben hinten wirklich gefightet. Das Ziel war, Hohenacker nicht bis zum Kreis kommen zu lassen und sie zu Fernwürfen zu zwingen“, so Salvo, der anfügte: „Das Problem war aber, dass sie heute ihre Qualität bewiesen und dann eben auch von hinten getroffen haben.“ Zudem sorgte die extrem offensive Abwehr des SSV, immer wieder für Verwirrung und unnötige Ballverluste im Angriff des TVG. Die Störche kamen so in der ersten Hälfte nicht näher als bis auf drei Tore heran, bevor es beim 9:13 in die Kabinen ging.

Nach der Pause sorgten Saskia Kapfen-stein und Stephanie Heim innerhalb von fünf Minuten für einen Drei-Tore-Lauf und dem damit verbundenen Anschlusstreffer zum 12:13. Und das, obwohl der TVG die ersten anderthalb Minuten noch in Unterzahl auf dem Feld stand. „Wir wussten, wir müssen gegen die offensive Abwehr des SSV unsere Chancen im Eins-gegen-eins suchen. Leider hat Hohenacker nach seiner schnellen Auszeit einfach wieder gut verteidigt, und wir konnten den spielerischen Faden nicht mehr aufnehmen“, so der Coach. Obwohl die Störche Mitte der zweiten Hälfte beim 14:18 wieder mit vier Toren im Rückstand waren, kämpften sie sich bis zur 49. Minute noch einmal auf ein Tor heran (18:19). „Gegen die offensive Deckung des SSV haben wir dann einfach oft im entscheidenden Moment die falsche Entscheidung getroffen“, fand Uwe Salvo. Statt über die Außen zu gehen, konzentrierte sich das Spiel der Störche meist aufs Zentrum, zudem agierte der TVG zu sehr im gleichen Tempo – ohne die nötige Explosivität vor dem Abschluss. Am Ende stand eine bittere 22:28-Niederlage, und es bleibt nur die Hoffnung auf einen „Überraschungspunkt“ aus den kommenden Spielen.