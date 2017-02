Großbottwar/Handball TVG scheitert an Wiedergutmachung

Zahlreiche Ballverluste prägten das TVG-Spiel. Fehler, die der schnelle Gegner zu bestrafen wusste. „Wir haben in den ersten Minuten gefühlt sechs, acht Gegenstoßtore bekommen, die wir auf unsere Kappe nehmen müssen“, monierte Mühlpointner, der auch mit der Defensivleistung seines Teams nicht einverstanden war. „Wir haben richtig schlecht verteidigt. Es war nicht mal so, dass wir den Kreisläufer nicht im Griff hatten, wir haben ihn schlichtweg übersehen“, fällte er ein eindeutiges Urteil.

Spätestens beim 8:19-Halbzeitstand war allen Beteiligten klar, dass der sonst so heimstarke TVG an diesem Tag nicht an die vergangenen Leistungen anknüpfen konnte. „Natürlich haben wir uns nach der deutlichen Hinspielniederlage vor heimischem Publikum mehr vorgenommen. Es muss gegen solche Gegner schon alles zusammenpassen, wenn man bestehen will. Wir haben heute aber das erste Mal zu Hause so richtig schlecht gespielt“, musste der TVG-Trainer zugeben. Es schien fast so, als hätten die Bottwartäler ziemlich Respekt vor dem starken Gegner, vor allem vor SV-Torhüter Manuel Weinmann. Bereits im Hinspiel scheiterten die TVG-Schützen reihenweise am großgewachsenen Schlussmann der Gäste und auch an diesem Tag ließen die Gastgeber zahlreiche Hundertprozentige liegen.