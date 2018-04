Großbottwar/Handball TVG-Männer vergeben den ersten Matchball

In den letzten zehn Minuten hatte der TVG dann wieder alle Trümpfe in der Hand. Markus Faigle zeigte drei blitzsaubere Paraden, die jedoch von seinen Vordermännern nicht in Tore umgemünzt werden konnten. So scheiterten Florian Brosi und Max Körner binnen einer Minute völlig frei vor dem TSV-Tor und verpassten es somit, ihr Team mit drei Toren in Führung zu bringen und vier Minuten vor dem Abpfiff für eine Vorentscheidung zu sorgen. Der TSV hingegen behielt die Nerven und glich 45 Sekunden vor dem Ende zum 27:27 aus. Zwar hatten beide Teams noch je einen Angriff, ein Fehlpass von Lars Müller und eine Parade von Markus Faigle sorgten für das letztlich leistungsgerechte Remis.

„Das war heute ein sehr zerfahrenes Spiel in dem sich starke und schwache Phasen dauernd abwechselten. Wir haben uns dadurch immer wieder um den Lohn gebracht, aber dennoch möchte ich im Hinblick auf die letzten Minuten von einem gewonnen Punkt sprechen – solche Spiele können am Ende auch vollkommen anders laufen. Da denkt man noch wenige Minuten vorher, dass man es packt und steht am Ende dennoch mit leeren Händen da“, resümierte Mühlpointner, dessen Team nun am nächsten Spieltag mit einem Sieg beim VfL Waiblingen II den zweiten Matchball zum Klassenerhalt verwandeln will.

TV Großbottwar:

Schmidt, Faigle – S. Zimmermann (4), Siegler (6/1), D. Brosi (4),Eitel, Müller (2), Körner (3), F. Brosi (2), Gerger (2), Kavaklioglu (2), J. Leistner (1), K. Leistner, Klumpp (1).