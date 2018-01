Großbottwar/Handball TVG-Männer ohne Zugriff in der Abwehr

Beim Stand von 19:25 (38.) lag die Vorentscheidung schon in der Luft. Auch weil der TVG zahlreiche Bälle wegwarf und die Chancen, die man sich erarbeitete, leichtfertig vergab. Dazu kamen einige Entscheidungen der Unparteiischen, mit denen sich Mühlpointner überhaupt nicht einverstanden zeigte. „Da hatten wir kurz die Chance wieder ranzukommen. Da kamen die Pfiffe natürlich besonders unpassend und raubten uns die Chance auf den Gegenstoß“, sagt der TVG-Trainer, der jedoch die Schuld nicht bei den Schiedsrichtern suchen mochte. Viel mehr war es die Abwehr, die vor allem die rechte Angriffsseite der Fleiner überhaupt nicht in den Griff bekam. Marius Braun und Kai Herrmann trafen fast nach Belieben und kamen am Ende gemeinsam auf 24 Treffer. „Auch die Torhüterparaden haben überhaupt nichts gebracht, weil spätestens der Abpraller wieder beim Gegner landete“, monierte Mühlpointner. Bezeichnend war eine Szene in der 48. Minute, als Torhüter Markus Faigle zwei Paraden zeigte und beim dritten Mal das Nachsehen hatte. Als Flein vom 25:33 binnen weniger Minuten auf 25:36 davonzog, war die Partie entschieden. Das 29:39 am Ende war in den Augen des TVG-Trainers zu hoch ausgefallen, jedoch überraschte es ihn auch nicht. „In der Höhe dürfen wir nicht verlieren, aber das Spiel spiegelt die Trainingswoche gut wieder. Wir konnten wegen Krankheit und aus beruflichen Gründen nicht vollzählig trainieren, viele Spieler waren angeschlagen. Es gibt einfach Tage, an denen kann man so was nicht kompensieren“, resümierte derTVG-Trainer, dessen Team nach zuletzt vier Spielen ohne Niederlage nun ausgerechnet zu Hause wieder Punkte lassen musste und vor einem spielfreien Wochenende mit 15:17 Punkten nun auf dem sechsten Tabellenplatz steht.