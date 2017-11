Großbottwar/Handball TVG-Herren kassieren die nächste Niederlage

Während der TVG Fehler am Laufband produzierte, wurde jeder einzelne Patzer von den schnellen und wurfgewaltigen Spielern der SG gnadenlos bestraft. Vor allem Außenspieler Stefan Niederer, der am Ende 13 Tore erzielen konnte, traf fast nach Belieben. „In der Defensive haben wir unsere Schwächen gezeigt, leider kam heute dann erschwerend noch dazu, das beide Keeper, abgesehen von den letzten fünf Minuten, keine Hand an den Ball bekommen haben. Vor allem von Außen ist unsere Quote normalerweise deutlich besser“, haderte Mühlpointner mit der fehlenden Unterstützung seiner Schlussmänner.

In der Endphase der Partie kam der TVG dann jedoch nochmal ran. Als Kai Klumpp zum 24:30 (47.) traf, war der TVG zumindest wieder in Schlagdistanz. Die Entscheidung brachte dann der Torwartwechsel der Gäste. So scheiterten Jan Leistner, Kai Klumpp und Sebastian Zimmermann viemal in Folge völlig frei am neuen SG-Keeper, was eine weitere Aufholjagd verhinderte. „Es ist ja nicht so, dass wir die spielerischen Mittel nicht hatten. Die Chance, das Spiel zu drehen war ja da. Aber wir haben sie einfach nicht genutzt. Die Fehler in der Abwehr, die Torhüterleistung, die Abschlussschwäche – das ist in Summe einfach zu viel“, resümierte der TVG-Trainer. Und auch die 36 Gegentore in eigener Halle sprechen doch eine deutliche Sprache.

Nach den zwischenzeitlichen Big Points gegen den Tabellenführer aus Mundelsheim findet sich der TVG nach der vierten Niederlage in Folge nun im unteren Tabellendrittel auf Platz zehn wieder. „In dieser Liga muss man seine Heimspiele gewinnen, wenn man drin bleiben möchte. Wir haben zu Hause jetzt zwei verloren, eins auswärts jedoch gewonnen – wir sind also ein Spiel im Minus“, rechnete Mühlpointner vor und möchte dieses Verhältnis mit einem Auswärtssieg in Schmiden wieder ausgleichen. TV Großbottwar:

Curic, Faigle – F. Brosi (5), S. Zimmermann, (2) Siegler (13/5), Klumpp (2), Eitel, Müller (2), Leistner, Körner (3), Kavaklioglu (2), Caballero (1), Gruber.