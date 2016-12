Großbottwar/Handball TVG bietet Tabellenführer lange Paroli

Das Negative vorweg: Der TVG hat seine weiße Weste in der eigenen Halle nicht behalten können. Nach fünf Heimsiegen in Folge musste sich das Team von Trainer Tobias Mühlpointner gegen den ungeschlagenen Tabellenprimus, den TSF Ditzingen, nach einem starken Kampf mit 20:21 geschlagen geben. „Es ist sehr schade, weil wir unsere Serie wirklich ausbauen wollten. Dennoch muss ich dem Team ein Riesenkompliment machen, Dass war kämpferisch eine Spitzenleistung“, resümierte der TVG-Trainer, der seine Schützlinge bestens auf die abgezockte Spielweise des Gastes eingestellt hatte.

„Wir wussten, dass Ditzingen vor allem in der Defensive extrem gut eingespielt ist und wir mit viel Tempo und Durchsetzungsvermögen agieren müssen, um diese Abwehr zu knacken.“ Das gelang in den Anfangsminuten vor allem Dominik Brosi mit Bravour. Beim Stand von 4:4 (9.) hatte der Rückraumakteur bereits drei Mal getroffen, ehe der TVG den Tabellenführer bis zur Halbzeit auf 9:13 ziehen lassen musste. „Ditzingen war in der ersten Halbzeit einen Tick besser. Sie haben ihre Chancen konsequenter genutzt und sich dadurch den Vorteil erarbeitet“, fand Mühlpointner, dessen Team auch in der zweiten Halbzeit zunächst nicht verkürzen konnte.

Beide Abwehrreihen agierten hart und auch die Schiedsrichter ließen diese Härte zum Großteil zu, auch wenn Mühlpointner mit dem ein oder anderen Pfiff nicht zufrieden war. „Wir haben die Außenspieler absichtlich werfen lassen und obwohl dieser frei zum Wurf kommt, bekommt er jedes Mal sein Foul“, ärgerte sich der TVG-Trainer über die verpassten Chancen zum Ballgewinn. Nach einem zwischenzeitlichen 14:19-Rückstand (48.) war es Spielmacher Jonathan Siegler, der die Aufholjagd des TVG einleitete. Durch einen 4:0-Lauf binnen sechs Minuten war der TVG beim Stand von 19:20 (54.) wieder auf Schlagdistanz und drauf und dran, den Tabellenführer ins Wanken zu bringen. Auch Torhüter Roman Schmidt zeigte wieder einmal, wie wichtig er für sein Team in entscheidenden Phasen sein kann und vernagelte regelrecht seinen Kasten. Als Philipp Zimmermann zum 20:21 Anschlusstreffer einnetze und Roman Schmidt den Wurf der Gäste entschärfte, lag die dicke Überraschung in der Luft. „Ich habe dann nochmal eine Auszeit genommen. Wir haben den siebten Feldspieler gebracht und wollten mit Moritz Pitschmann und Max Eitel zwei große Kreisläufer stellen.“ gab Mühlpointner die taktische Maßnahme für die verbleibenden 13 Sekunden vor. Dominik Brosi wurde beim Wurf bedrängt, bekam jedoch keinen Strafwurf mehr, sodass er es im direkten Freiwurf über den Block versuchen musste. Schließlich war es dann der Gäste-Torhüter, der seinem Team den zehnten Sieg in Folge bescherte.

„Es ist sehr schade, da einen Punkteteilung sicherlich mehr als gerecht gewesen wäre. Wenn man sich das Ergebnis anschaut, sieht man, dass sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe begegnet sind. Die Abwehrreihen haben auf beiden Seiten heute auf höchstem Niveau verteidigt“, zollte Mühlpointner nicht nur seinem Team den größten Respekt. Wenn der TVG nächste Woche zum letzten Spiel nach Schorndorf reist, gilt es zu punkten. „Unser Ziel vor der Saison war es, mit einem positiven Punktekonto die Hinrunde zu beenden. Dazu müssen wir nächste Woche gewinnen“, macht der TVG-Trainer klar. TV Großbottwar:

Schmidt, Faigle – Siegler (6), F. Brosi, S. Zimmermann, D. Brosi (6), Selcho, Eitel, Müller, Leistner (1), Körner, Kavaklioglu (4/1), P. Zimmermann (2), Pitschmann (1).