Großbottwar/Handball TV Großbottwar landet auf dem zweiten Platz

Großbottwar - Die Württembergliga-Handballerinnen des TV Großbottwar haben beim Drei-Königs-Turnier des TSV Wiernsheim den zweiten Platz belegt. Erst im Finale musste sich das Team von Trainer Uwe Salvo dem Ligakonkurrenten SV Ludwigsburg-Oßweil geschlagen geben.Zum Auftakt der Gruppenspiele hatten es die Störche mit dem Gastgeber zu tun, der momentan Tabellenletzter der Landesliga ist. „Da waren wir noch nicht wach und sind ständig einem Rückstand hinterhergelaufen“, berichtet Salvo. Erst in der letzten Minute ging sein Team in Führung. Den knappen Sieg hielt dann Neuzugang Laura Müller fest. Die Torhüterin parierte mit der letzten Aktion des Spiels einen Siebenmeter. Erfreuliche Nachricht am Rande: Entgegen dem bisherigen Stand der Dinge darf die neue TVG-Torhüterin doch schon zum Rückrundenauftakt am kommenden Samstag spielen. „Ihr Wechsel ist in ein Zeitfenster gefallen, das wohl nur eine vierwöchige Sperre nach sich zieht“, freut sich Uwe Salvo. Diese Sperre läuft morgen ab.