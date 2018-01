Großbottwar/Handball TV Großbottwar holt den nächsten Heimsieg

Der TVG-Vorsprung wuchs von Minute zu Minute, auch weil die Offensive laut Mühlpointner „zielstrebig, kampfbetont und effektiv“ spielte und vor allem das Rückraumtrio Dominik Brosi, Jonathan Siegler und Max Körner für ordentlich Dampf sorgte. Dass die drei am Ende gemeinsam 22 der 33 TVG-Tore erzielten, spricht eine deutliche Sprache. Zur Halbzeit leuchtete ein deutliches 20:13 auf der Anzeigetafel - ein Vorsprung, der bis zum 28:21 (48.) durch Florian Brosi auch gehalten werden konnte. „In der letzten Viertelstunde wurden wir etwas nachlässig in der Chancenverwertung und auch im Abwehrverhalten, sodass Oeffingen nochmal auf drei Tore rankam“, sprach Mühlpointner die schwächste Phase seines Teams an, in der man den komfortablen Vorsprung beim Stand von 30:27 (56.) noch herzugeben drohte. Dazu kam auch die dritte Zweiminutenstrafe und damit Disqualifikation von Michael Gruber, der seinem Team somit in der Crunchtime nicht mehr zur Verfügung stand. Jonathan Siegler und Max Körner sorgten jedoch wieder für klare Verhältnisse und die nächsten zwei Punkte für den TVG. Der letzte Treffer für den TV Oeffingen zehn Sekunden vor dem Abpfiff zum 33:28-Endstand war dann lediglich noch Ergebniskosmetik.