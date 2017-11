Großbottwar/Handball Trotz Personalsorgen sind zwei Punkte der Anspruch der Störche

Die angesprochene Personallage ist allerdings nicht wirklich berauschend. Lisa Döttinger fällt nach wie vor aus. Zudem sind Pia Kapfenstein und Alea Wagner privat verhindert, womit die ersten drei Alternativen auf der linken Außenbahn wegfallen. „Das wird dann wohl vorrangig Linda Zimmermann übernehmen“, sagt Peter. Und auch auf der anderen Seite sieht es nicht viel besser aus. Auch die junge Annika Becker, die zuletzt viel auf Rechtsaußen eingesetzt wurde, ist diesmal nicht dabei.

Doch damit nicht genug, es gibt noch weitere Fragezeichen. So ist der Einsatz von Sophie Müller ungewiss. „Sie hat sich am Fuß verletzt und ist bereits am vergangenen Wochenende nicht eingesetzt worden“, erklärt Timo Peter. Zudem hat Katrin Döttinger diese Woche nur individuell trainiert, „ich hoffe aber, dass sie bis zum Spiel wieder fit ist“, so Peter. Der Super-GAU wäre es allerdings, wenn nun auch noch Saskia Kapfenstein fehlen würde, die unter der Woche gesundheitlich angeschlagen war und deshalb im Training gefehlt hat. Mit ihr würde die Spielmacherin und beste Torschützin ausfallen. „Immerhin ist Jennifer Rapp bis auf weiteres wieder fest an Bord“, sagt Timo Peter.