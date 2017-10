Großbottwar/Handball Störche sind beimMit-Absteiger gefordert

Großbottwar - Gemeinsam sind die HSG Hohenlohe und der TV Großbottwar vergangene Saison aus der Handball-Württembergliga der Frauen abgestiegen. Am Samstag (18 Uhr) gibt es nun in Pfedelbach das erste Aufeinandertreffen in der Landesliga. Und es dürfte dem Tabellenstand nach eine Partie auf Augenhöhe werden, beide Mannschaften haben in dieser Saison erst ein Spiel verloren. „Und beide Teams versuchen, mit viel Tempo zu spielen“, sagt TVG-Trainer Timo Peter.