Großbottwar/Handball Störche beenden ihre Negativserie ganz entspannt

Einen entspannten Abend hatten Timo Peter und sein Team am Samstag. Zu keinem Zeitpunkt hatte man das Gefühl, dass der TVG, der ohne Alea Wagner, Lisa Döttinger sowie Pia und Saskia Kapfenstein auflief, an diesem Tag seiner Favoritenrolle nicht gerecht werden würde. Zwar konnten die Gäste das 0:1 nach zwei Minuten erzielen, danach spielte aber ausschließlich der TVG. Beim Stand von 13:2 nach 17. Minuten war bereits eine komfortable Führung herausgespielt, die vor alle dem schnellen Konterspiel der Störche geschuldet war. „Dass Hardthausen einen eher langsamen Handball spielt, war uns bewusst und kam uns auch entgegen. Wir haben hinten gut verteidigt, uns die Bälle erarbeitet und schnell hinten rausgespielt. Genau das ist unsere Stärke“, freute sich der TVG-Trainer über den Blitzstart seines Teams.

Vor allem Neuzugang Fabienne Gadorosi erwischte einen guten Tag. Fünf ihrer am Ende insgesamt sieben Treffer erzielte die Linkshänderin in der ersten Halbzeit über den Gegenstoß. Nach 20 Minuten zeigte der TVG eine kleine Schwächephase. „Da schießen wir vorne fast acht Minuten kein Tor, weil wir zu früh abschließen und am Torhüter scheitern. Im Gegenzug bekommen wir hinten vier Tore. Ein stärkerer Gegner hätte diese Nachlässigkeiten deutlich härter bestraft“, war sich Peter sicher. In Gefahr kamen die Störche auch zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht. Lea Wenzler beendete die Durststrecke der Störche und bis zum Halbzeitstand von 16:8 wurde die Führung nochmals ausgebaut. „Uns war klar, dass wir gleich nach der Halbzeit mit einigen Toren nachlegen mussten, um den Sack früh ganz zuzumachen“, so Peters Vorgabe, die sein Team glänzend umsetzte.