Großbottwar/Handball Souveräner Auftritt des TVG

Der stark aufspielende Youngster Julian Fähnle brachte durch zwei Treffer zum 20:16 sein Team zwar wieder auf die Siegerstraße, wirklich absetzen konnte sich der TVG jedoch aufgrund der Nachlässigkeiten in der Defensive nicht. So konnte Schmiden beim Stand von 22:20 (53.) den Anschluss wieder herstellen. Dann schlug die Stunde von TVG-Spielmacher Jonathan Siegler, der mit drei Toren in Folge zum 25:20 (56.) den Deckel draufmachte. „Joni hat das dann eben kurz gerichtet“, schmunzelte auch Tobias Mühlpointner über den Zwischenspurt seines Spielmachers, lobte jedoch auch Torhüter Max Wien, der mit zwei entscheidenden Paraden in der Crunchtime sein Team unterstützte. Am Ende gelang den Gästen mit zwei Treffern zum 26:22-Endstand lediglich noch Ergebniskosmetik. „Heute waren wir individuell besser besetzt und von allen Positionen gefährlich. Somit waren wir schwer ausrechenbar. Das war unser großes Plus“, freute sich Mühlpointner über die geschlossene Mannschaftsleistung und den wichtigen Sieg gegen den direkten Tabellennachbarn.

TV Großbottwar:

Wien, Rupprecht – Zimmermann, K. Leistner (1), Klumpp, Pantle, Schäfer (7/4), Müller (3), Siegler (9/1), Gerger, Brosi (1), Santos Caballero, Fähnle (5), J. Leistner.