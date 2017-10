Großbottwar/Handball Sieg ist bei den Störchen fest eingeplant

TVG-Trainer Timo Peter hat den kommenden Gegner bei dessen Niederlage bei Tabellenführer HB Ludwigsburg gesehen. „Da haben sie natürlich eine ziemliche Abfuhr bekommen. Aber sie haben auch schon drei Punkte geholt“, will er die Leonbergerinnen auf keinen Fall unterschätzen. „Aber wir wollen natürlich die zwei Punkte holen, denn es kommen auch noch andere Gegner auf uns zu.“

Als stärkste Spielerin in Reihen der SG Leonberg/Eltingen hat Timo Peter Barbara Hettich im rechten Rückraum ausgemacht. „Allerdings war die beim Unentschieden am vergangenen Wochenende gegen die HG Steinheim-Kleinbottwar gar nicht auf dem Spielberichtsbogen“, ist dem TVG-Trainer aufgefallen. In der Abwehr erwartet Peter zu Beginn eine 3:2:1-Formation. „Zumindest haben sie in Ludwigsburg so angefangen. Allerdings haben sie das von der Kraft her nicht lange durchgehalten und dann auf eine 6:0-Abwehr gewechselt. Wir haben uns diese Woche im Training auf jeden Fall auf beides vorbereitet.“