Großbottwar/Handball Revanche für ein kurioses Hinspiel

Großbottwar - Es war schon ein sehr kurioses Hinspiel, als die Landesliga-Handballer des TV Großbottwar Anfang Oktober mit 32:33 beim TV Flein verloren. Nicht wegen des Ergebnisses, das „auf dem Papier knapper aussieht, als es tatsächlich war. Wir waren deutlich hinten und haben am Schluss noch etwas Ergebniskosmetik betrieben“, erinnert sich Co-Trainer Jürgen Sommer. Viel mehr war es die Fülle an Zeitstrafen, welche die Schiedsrichter damals aussprachen, die das Spiel so bemerkenswert machte. Insgesamt sechs Spieler mussten noch vor der Schlusssirene den Innenraum verlassen: Zwei sahen direkt Rot, die anderen vier wurden wegen der dritten Zeitstrafe disqualifiziert. Insgesamt 22 Mal – je elf pro Mannschaft – schickten die Unparteiischen Spieler auf die Bank, zudem erwischte es TVG-Coach Manuel Mühlpointner auch einmal. „Irgendwann waren wir dann mit nur noch drei Feldspielern auf der Platte“, sagt Jürgen Sommer und schüttelt noch heute den Kopf. Denn: „Beide Mannschaften waren sich einig, dass die Partie keinesfalls hart war. Die haben die Spieler einfach für jede Kleinigkeit runtergeschickt.“