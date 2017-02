Großbottwar/Handball Punkt gewonnen oder verloren?

Denn nachdem im Laufe des Spiels meist die Gastgeber in Führung lagen und es in der 40. Minute die besagte 18:15-Führung gab, schlugen die Störche zurück. In der 49. Minute gingen sie mit 21:20 in Führung, vier Minuten vor Schluss stand es sogar 25:22 für den TVG. Dabei drückten vor allem zwei Großbottwarer der Partie ihren Stempel auf. So erzielte Dominik Brosi zehn Tore. „Er hat einen Mordslauf gehabt, Oeffingen hat ihn nie in den Griff bekommen“, lobt Jürgen Sommer. Und dann war da noch Keeper Goran Curic, der seinen ersten Einsatz in dieser Runde für den TVG absolvierte. Er kam nach einer Viertelstunde für Roman Schmidt, der sich am Knie verletzt hatte und „war unser Garant für den Punkt. Wobei auch Roman zu Beginn stark war“, erklärt Sommer. So brachte der TV Oeffingen zum Beispiel nur einen von insgesamt fünf Siebenmetern unter.

Doch in den letzten Minuten verspielten die Störche die Führung durch teils völlig unnötige Ballverluste im Angriff. Dabei waren die Gäste nach dem 26:25 die letzten zwei Minuten in Überzahl, doch Oeffingen erzielte Sekunden vor Schluss den Ausgleich. Eigentlich hätte es am Ende zwar noch Siebenmeter für den TVG und Rot gegen einen Oeffinger geben müssen, der den letzten Anwurf ohne genügenden Abstand abblockte. Doch die Schiedsrichter ahndeten dies nicht. „Ich habe hinterher gefragt, und sie konnten mir selbst nicht sagen warum“, berichtet Jürgen Sommer, der dennoch ein positives Fazit zieht, denn: „Im Abstiegskampf zählt jeder Punkt.“