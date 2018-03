Großbottwar/Handball Ohne Druck ins Duell mit dem Tabellenführer

Großbottwar - Mit drei Siegen in vier Spielen haben die Landesliga-Handballer des TV Großbottwar zuletzt einige „Big Points“ geholt. Vor allem der Erfolg am vergangenen Samstag in Bönnigheim war aus Sicht von Co-Trainer Jürgen Sommer „ein Sieg in einem Vier-Punkte-Spiel. Hätten wir da verloren, wäre der Derby-Erfolg gegen den TV Mundelsheim nur die Hälfte wert gewesen. Mit jetzt 21:21 Zählern haben die Störche zwar noch immer nur fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Doch stehen auch noch fünf weitere Mannschaften dazwischen. Und da die ja nur schwer alle gleichzeitig punkten können, dürfte in Sachen Klassenerhalt für den TVG eigentlich nichts mehr anbrennen. „Für uns sollte es jetzt das Ziel sein, mit einem positiven Punktekonto die Saison zu beenden“, findet Sommer.