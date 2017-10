Großbottwar/Handball Nächster Heimsieg trotz hoher Fehlerquote

„Heute hat das Tempospiel, das bei uns sonst gut funktioniert, eher falsche Entscheidungen und weniger Kontrolle gebracht“, monierte Mühlpointner, dessen Team sich zu keiner Zeit des Spiels richtig absetzen konnte. Ganze 15 Mal leuchtet von der Anzeigetafel ein Unentschieden, was zeigt, wie ausgeglichen die Partie tatsächlich war. Exemplarisch für die mangelnde Abschlussqualität an diesen Tag war die 50. Minute, als sowohl Christopher Pantle als auch Max Körner völlig frei vor dem gegnerischen Tor scheiterten und es verpassten, ihr Team beim Stand von 22:22 in Front zu bringen.

Während der TVG-Angriff sich viele Fehler leistete, arbeitete die Defensive tadellos. „Die Abwehr und auch Tarek Rizk im Tor waren heute gut aufgelegt. Vor allem in den ersten und letzten zehn Minuten hält Tarek überragend“, lobte Mühlpointner bei aller Kritik die Defensivleistung seines Teams, die vor allem die beiden großgewachsenen Hbi-Rückraumspieler gut im Griff hatte. Erst in der Schlussphase gelang es dem TVG, die Kräfteverhältnisse gerade zu rücken, und es zeigte sich das erste Mal auch auf der Anzeigetafel, dass die Gastgeber eigentlich das besseres Team waren. Und das obwohl der bis zu diesem Zeitpunkt stark aufspielende Sergio Santos Caballero Mitte der zweiten Halbzeit mit Verdacht auf Nasenbeinbruch nicht mehr zur Verfügung stand und lange auszufallen droht. Am Ende war es Linkshänder Dominik Brosi, der die verbliebenen Kräfte mobilisierte und mit vier Toren in den letzten sechs Minuten nochmal richtig aufdrehte. Mit seinem langen Wurf auf das leereHbi-Tor zum vorentscheidenden 28:24 war der nächste Heimsieg nach einem harten Stück Arbeit in trockenen Tüchern.