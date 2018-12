Großbottwar/Handball Nach der Halbzeitpause zieht der Spitzenreiter davon

Nach zehn Minuten hatten die Bottwartälerinnen noch mit 3:1 vorne gelegen. Sogar eine höhere Führung war möglich, doch Saskia Kapfenstein vergab zwei Siebenmeter. So drehten die Gastgeberinnen die Partie auf 5:3 (15.) – Großbottwar hielt jedoch zunächst weiter Schritt. 27 Minuten waren gespielt, als Linda Zimmermann die Mannschaft per Siebenmeter auf 8:9 heranbrachte. „Wir haben es ihnen bis dahin schwer gemacht“, lobt Timo Peter, der bereits nach einer Viertelstunde Ramona Braunstein auswechseln musste. „Sie hat sich am Arm verletzt und konnte nicht mehr werfen. Wir haben es später im Spiel noch mal probiert, es ging bei ihr aber nicht mehr.“