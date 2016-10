Großbottwar - Mit der Wurfausbeute seines Teams beim 18:30 vergangene Woche beim SV Ludwigsburg-Oßweil hadert Tobias Mühlpointner, der Trainer von Handball-Landesligist TV Großbottwar, auch Tage nach der Partie noch. „Die muss deutlich besser werden“, sagt er. Denn nur so könne man am morgigen Sonntag den SV Heilbronn schlagen. Um 17 Uhr gastiert dieser nämlich in der Großbottwarer Wunnensteinhalle. „Und es ist keine Frage: Zu Hause wollen wir natürlich punkten“, macht der Coach der Störche klar.

Anders als sein Team, das als Aufsteiger neu in der Liga ist, sei der SV Heilbronn eine gestandene Landesliga-Mannschaft. „Wir müssen da noch an unserer Konstanz arbeiten“, meint Mühlpointner, der dennoch auf einen offenen Schlagabtausch hofft. „Wenn wir unsere Leistung abrufen, dann haben wir eine Chance“, ist er überzeugt. Aufpassen müssen seine Akteure aber vor allem auf den gefährlichen Rückraum der Heilbronner. „Mit Julian Krötzsch haben sie einen starken Werfer auf Halblinks. Und auch auf der Mittelposition sind sie sehr gut aufgestellt“, weiß der TVG-Trainer. „Alles in allem verfügen die Heilbronner über ein kompaktes Team, gegen das wir nur als Kollektiv bestehen können. Auf einzelne Spieler brauchen wir uns nicht konzentrieren“, meint Tobias Mühlpointner.

Er hält sein Team an, die eigene Schnelligkeit auszuspielen und den Gast damit unter Druck zu setzen. „Wenn dann auch die Trefferquote wieder stimmt, dann sieht es gut aus“, meint der Großbottwarer Coach. Personell kann er fast aus dem Vollen schöpfen. Nur Kreisläufer Moritz Pitschmann fehlt urlaubsbedingt. „Hinzu kommt, dass Sebastian Zimmermann noch angeschlagen ist“, sagt Tobias Mühlpointner. Zimmermann hatte sich vergangene Woche im Spiel gegen Oßweil eine blutende Wunde am Ellenbogen zugezogen. „Damit hat er immer noch Probleme. Er wird aber in jedem Fall dabei sein“, berichtet der TVG-Trainer, der guter Dinge ist, was das Heimspiel angeht.

Nach der klaren Niederlage von vergangener Woche wollen die Bottwartäler zudem Wiedergutmachung betreiben. Zeigen, was man drauf hat. Mit dem SV Heilbronn komme da genau der richtige Gegner. Einer auf Augenhöhe, der nicht klar favorisiert ist. „Wir werden auf jeden Fall unser Bestes tun, um die Punkte in Großbottwar zu behalten und den zweiten Saisonsieg einzufahren“, sagt Mühlpointner.