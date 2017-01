Großbottwar/Handball Mit der Rückrunde soll auch die Aufholjagd starten

Großbottwar - Geht es nach den Handballerinnen des TV Großbottwar, so beginnt am Samstagabend (20 Uhr) nicht nur die Rückrunde der Württembergliga, sondern auch eine Aufholjagd der Störche, die dann hoffentlich mit dem Klassenerhalt endet. Denn nach der Hinrunde hat der verletzungsgeplagte Tabellenvorletzte bereits sieben Punkte Rückstand auf die Mannschaften vor ihm. Allerdings gehört der erste Gegner des Jahres, die SG Ober-/Unterhausen, zu den fünf Mannschaften, die allesamt ganz eng beieinander die Ränge zwei bis fünf belegen. Die Gäste aus der Nähe von Reutlingen dürfen also zumindest noch mit einem halben Auge auf den Aufstieg schielen.