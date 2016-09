Großbottwar - Ein richtig schwerer Brocken steht den Württembergliga-Handballerinnen des TV Großbottwar am Samstag (17.45 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei der SG H2Ku Herrenberg II bevor. „Das ist eine reife und abgebrühte Truppe mit einem ganz klaren Plan“, beschreibtTVG-Trainer Uwe Salvo die Herrenberger Zweitliga-Reserve nachdem er sie eine halbe Stunde bei der Partie in Oßweil beobachtet hat. „Sie haben durch die Bank sehr abgezockte Spielerinnen. Das ist eine Top-Mannschaft der Liga, gegen die wir Außenseiter sind und nichts zu verlieren haben. Wir fahren mit einer gewissen Lockerheit, aber auch mit dem nötigen Selbstbewusstsein dorthin“, betont Salvo, dass man die rund 70 Kilometer lange Reise sicher nicht nur zum Abliefern der Punkte auf sich nehmen will.

Nach dem ersten Saisonsieg gegen die HSG Hohenlohe am vergangenen Wochenende sei seine Mannschaft gut drauf, betont der TVG-Coach. „Aber wir haben auch unsere Fehler aus diesem Spiel nochmal analysiert.“ Gegen Herrenberg mit seinem starken Rückraum sei es wichtig, die Zweikämpfe anzunehmen und dem Gegner mit dem nötigen Biss entgegenzutreten. „Und im Angriff müssen wir versuchen, unser Tempospiel durchzubringen und die gegnerische Abwehr in Bewegung zu bekommen“, sieht Uwe Salvo eine Möglichkeit, dem Favoriten Paroli bieten zu können.

Die Vorbereitung auf das schwere Auswärtsspiel am Samstag fand übrigens nicht nur in der Sporthalle statt, unter der Woche absolvierten die Störche noch eine „Teambuilding-Maßnahme“ der angenehmen Art: „Wir waren am Mittwoch alle gemeinsam auf dem Wasen“, berichtet Uwe Salvo, der in Herrenberg – abgesehen von den Langzeitverletzten – fast den gesamten Kader zur Verfügung hat. Lediglich Sarah Batzer ist beruflich verhindert und wird den Bottwartälerinnen daher fehlen. Gefeiert wurde also schon im Vorfeld, egal wie das Spiel am Samstag ausgeht.