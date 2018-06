Großbottwar/Handball Last-Minute-Ticket für die Bundesliga gelöst

Am Samstag hieß es nun: Vier Teams, jeder gegen jeden, die ersten drei Teams des Tages sind schlussendlich mit an Bord. Dass theoretisch ein Sieg schon reichen konnte, den Traum von der Bundesliga wahr werden zu lassen, dessen waren sich die Jungs des Trainerduos Jürgen Buck/ Marc Nicolaus bewusst, die erste Chance im Eröffnungsspiel gegen den SV 64 Zweibrücken konnte die HABO aber nicht nutzen. In der ersten Hälfte waren die Teams bis zum 3:3 in der fünften Minute noch gleichauf. Dann verletzte sich ein Spieler des TuS 64 Zweibrücken schwer am Knie, das Spiel musste minutenlang unterbrochen werden. Kurioserweise war es nicht der TuS, den die Unterbrechung aus dem Konzept brachte, sondern die HABO, bei der sich von nun an kleine Unkonzentriertheiten einschlichen.