Großbottwar/Handball Knifflige Aufgabe gegen den Vorletzten

Zwar steht die SG Schorndorf mit aktuell 5:13 Punkten nur auf dem vorletzten Tabellenplatz.“ Aber da werden sie nicht auf Dauer bleiben“, ist sich Sommer sicher. Eigentlich hatte man die Schorndorfer vor der Saison eher im vorderen Tabellendrittel erwartet“, aber sie hatten großes Verletzungspech“, weiß Sommer. So fehlte Top-Neuzugang Adrian Wehner zu Saisonbeginn, war zuletzt aber wieder an Bord und hat zum Beispiel vergangene Woche acht Tore erzielt. „Er ist ein Ausnahmespieler, der immer für acht bis zehn Treffer gut ist“, sagt Jürgen Sommer. Auch Armin Beller, ein weiterer starker Rückraumspieler der SG, fehlte bislang. „Aber wir machen uns keine großen Gedanken, in welcher Besetzung Schorndorf bei uns antritt. Wir gehen davon aus, dass sie vollzählig sind“, stellt Jürgen Sommer klar, glaubt aber auch, „dass sie jetzt eher schlagbar sind als nach der Weihnachtspause“.

Neben dem Rückraum und zwei guten Torhütern sieht Sommer vor allem den Kreis als die gefährlichste Waffe der Schorndorfer. Eine solide Abwehr in Verbindung mit einer guten Torhüterleistung sei daher nötig. Ähnlich wie beim bislang letzten Sieg in Mundelsheim, als Tarek Rizk zwischen den Pfosten eine Top-Leistung geboten habe. Doch der TVG-Keeper fehlte zuletzt wegen Schulterproblemen. Ob er am Samstag wieder dabei sein kann, ist noch fraglich. „Aber auch Markus Faigle und Goran Curcic können solche Leistungen bringen“, ist Jürgen Sommer von den Qualitäten seiner Torhüter überzeugt.