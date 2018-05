Großbottwar/Handball Knappe Niederlage zum Saisonabschluss

Dementsprechend motiviert startete die Mannschaft von Tobias Mühlpointner mit viel Dynamik und lag gegen den Tabellendritten, der jedoch im Aufstiegsrennen nicht mehr eingreifen konnte, mit 4:1 in Front. Die Gäste kamen jedoch immer besser in die Partie und konnten mit einem Vier-Tore-Lauf den Rückstand egalisieren und sogar mit 5:4 (12.) in Führung gehen, was sie bis auf 11:7 ausgebauten. „In dieser Phase haben wir in der Abwehr nicht die nötige Aggressivität an den Tag gelegt. Das wird gegen eine so spielstarke Mannschaft wie die SG Weinstadt sofort bestraft“, kommentierte Mühlpointner, dessen Team bis zum 11:13-Pausenstand jedoch wieder in Schlagdistanz kam.