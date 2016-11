Großbottwar/Handball In der Wunnensteinhalle ist für Gäste nichts zu holen

Großbottwar kam nur schwer in Fahrt, ließ allein in den ersten 15 Minuten zahlreiche Chancen liegen, darunter zwei Siebenmeter. So entwickelte sich bis zur 22. Minute beim Stand von 11:11 ein Spiel auf Augenhöhe, in dem nicht das Gefühl aufkam, dass hier der Tabellenfünfte und das Schlusslicht auf dem Platz standen. „Die Tabellensituation täuscht. Mosbach hat zwar nur einen Sieg auf dem Konto, hat sich mit drei Spielern aber enorm verstärkt. Dass das kein leichter Gegner wird, haben wir gleich in den ersten Minuten gemerkt“, erklärte Mühlpointner. Vor allem der ehemalige Horkheimer Drittligaspieler Felix Knoll bereitete der TVG-Defensive große Schwierigkeiten. Hätte Roman Schmidt nicht zahlreiche seiner Würfe über die gesamte Partie entschärft, hätte derTVM-Akteur mehr als nur fünf Tore erzielt. „Ich würde behaupten, dass Roman heute sein bisher bestes Spiel für uns gemacht hat. Er war ein wahnsinnig wichtiger Rückhalt“, bekam der TVG-Keeper auch von seinem Trainer ein Sonderlob. Aber auch Außenspieler Jan Leistner wusste mit seiner Leistung zu überzeugen. Durch zwei schnelle Tore kurz vor der Halbzeit verschaffte er seinem Team beim Stand von 15:11 (27.) etwas Luft.

„Bis zur Pause haben wir dann einfach unglücklich agiert. Zwei Gegentore und eine Zeitstrafe waren so nicht eingeplant“, monierte Mühlpointner, dessen Team kurz nach der Halbzeit den komfortablen Vorsprung wieder hergab und den 15:15 Ausgleich (32.) kassierte. Ein 5:0- Lauf binnen weniger Minuten war dann jedoch der maßgebliche Schritt Richtung Heimsieg. Vor allem Spielmacher Jonathan Siegler übernahm in dieser Phase die Verantwortung und erzielte den Großteil seiner Tore. Zwar gelang es den Gästen beim Stand von 28:26 (56.) noch einmal zu verkürzen, doch so leicht wollte sich der TVG zu Hause nicht schlagen lassen. Max Körner, Moritz Pitschmann, Jonathan Siegler und Jan Leistner versetzten den Gästen im Endspurt den K. O. „Es war wichtig, dass Moritz Pitschmann wieder mit an Bord war. Er stabilisierte die Abwehr und konnte dem angeschlagenen Max Eitel Pausen verschaffen. Und auch Max Körner auf der Eins in der Defensive hat mir gut gefallen“, lobte Mühlpointner, fügte aber kritisch hinzu: „Mir hat heute der Dampf gefehlt, ich hatte ständig das Gefühl, wir spielen nicht ganz an unserem Limit. Wir waren immer leicht vorne, hätten aber letztendlich noch höher gewinnen können und müssen.“

TV Großbottwar:

Schmidt, Faigle – Selcho, Siegler (7/2), F. Brosi (1), S. Zimmermann (7/2), Eitel (2) Pitschmann (2), D. Brosi (6), Leistner (4), Körner (2), Kavaklioglu, Müller (1).