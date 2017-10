Großbottwar/Handball Im Rückraum muss improvisiert werden

Großbottwar - Eines der Saisonziele der Landesliga-Handballer des TV Großbottwar ist es, endlich mal wieder in fremder Halle zu gewinnen, was vergangene Runde nicht gelungen war. Doch die beiden bisherigen Auswärtsspiele gingen mit jeweils einem Tor hauchdünn verloren. Da der Auswärtsfluch also bislang noch bestehen bleibt, „ist es umso wichtiger, zu Hause weiter zu punkten“, sagt TVG-Trainer Tobias Mühlpointner vor der Partie gegen den Aufsteiger SG Degmarn-Oedheim am Sonntag um 16.45 Uhr.