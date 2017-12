Großbottwar/Handball Hinrunde versöhnlich beenden

Großbottwar - Fünf Siege bei sieben Niederlagen – so lautet die bisherige Saisonbilanz der Landesliga-Handballer des TV Großbottwar. So ganz zufrieden ist man damit nicht. Vor allem die Serie von vier Niederlagen in Folge im November schmerzte. Immerhin gab es zuletzt vor knapp zwei Wochen wieder einen Sieg beim TSV Schmiden II. Am Samstagabend um 20 Uhr ist nun in der heimischen Wunnensteinhalle eine weitere Württembergliga-Reserve zu Gast. Die Partie gegen den VfL Waiblingen II ist zugleich das letzte Spiel der Störche in diesem Jahr. „Der Sieg in Schmiden war enorm wichtig. Jetzt wollen wir nachlegen und die Hinrunde versöhnlich beenden“, sagt Co-Trainer Jürgen Sommer.