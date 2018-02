Großbottwar/Handball Hauptsache Punkte holen

Großbottwar - Die Tabellenkonstellation in der Handball-Landesliga darf man durchaus als kurios bezeichnen. Noch vier Teams haben einigermaßen realistische Chancen auf den Aufstieg. Das Mittelfeld besteht aus einer einzigen Mannschaft, denn bereits ab Platz sechs besteht Abstiegsgefahr. Gleich fünf Teams haben 15 Pluspunkte auf dem Konto. Dann folgen bereits die vier letzten Mannschaften mit einem Punktekonto von 13:23 bis 10:24. Für die Männer des TV Großbottwar als eine der Mannschaften mit 15 Zählern bedeutet dies: Ein Sieg am Sonntag (16.45 Uhr) gegen den punktgleichen SV Hohenacker-Neustadt wäre ein großer Schritt nach vorne. Würde dieser Sieg mit mindestens vier Toren ausfallen, hätten die Störche zudem den besseren direkten Vergleich. Denn im Hinspiel gab es in der ungeliebten, weil harzfreien Gemeindehalle in Hohenacker eine 20:23-Niederlage.