Großbottwar/Handball Großbottwarer Frauen gewinnen das Torfestival

Sein Team startete gut in die Partie, und das obwohl die Bedingungen alles andere als leicht waren. „Wir konnten erst 30 Minuten später anpfeifen, weil kein Schiedsrichter da war. Wir wollten schnell in unseren Rhythmus kommen, die SG gleich überrollen“, so die Vorgabe von Peter. Der TVG agierte mit viel Tempo, und es war kaum Zeit zum Verschnaufen, ständig ging es hin und her. Die Störche zogen durch Pia Kapfenstein auf 7:3 davon, und der Gästetrainer sah sich bereits nach acht Minuten gezwungen, eine Auszeit zu nehmen, um den Sturmlauf der Gastgeberinnen zu unterbrechen. Diese Auszeit zeigte auch ihre Wirkung. „Wir haben zwischen der zwölften und 22. Minute kein Tor geschossen. Gut dass Alexandra Ziegler in dieser Phase zwei Siebenmeter halten konnte, sonst wäre die SG zu diesem Zeitpunkt bereits wieder herangekommen“, sagte Peter. Ramona Braunstein hielt ihr Team durch zwei Tore in Front, beim Stand von 17:13 wurden die Seiten gewechselt.

Bis zur 42. Minute zeigten die Störche ihre stärkste Phase. „Wir haben vorne mit viel Tempo gespielt und unsere Chancen konsequenter genutzt als in der ersten Halbzeit“, erklärte Peter. Resultat war die höchste TVG-Führung beim Stand von 31:23. Trotz dieses Vorsprungs zeigte die TVG-Defensive gegen die SG zahlreiche Lücken. Vor allem die Rückraumspielerinnen der Gäste ließen der Abwehr und den Torhütern kaum eine Chance. „Da stimmte die Abstimmung hinten gar nicht mehr, und wir haben ihnen das Torewerfen viel zu leicht gemacht. Erst mit der Einwechslung von Jasmin Körner haben wir uns hinten stabilisiert. Sie hat das richtig gut gemacht“, holte sich die Mittelblockspielerin ein Sonderlob ihres Trainers ab. Obwohl die Gäste weiter aufs Tempo drückten, näher als beim 34:30 (54.) kamen sie nicht mehr an den TVG heran, zu stark war der Angriff an diesem Tag. Schließlich war es Melanie Danner, die sieben Sekunden vor Schluss den umjubelten 40. TVG-Treffer erzielte und den vierten Sieg im fünften Spiel mit ihrem Team feiern konnte.