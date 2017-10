Großbottwar/Handball Geburtstagsgeschenk für den Co-Trainer

Um die Ausfälle im Rückraum zu kompensieren, stand Philip Zimmermann wieder im Kader, dessen Einsatz vom Coach als „sehr wichtig“ eingestuft wurde. Zu Beginn der Partie zeichnete sich bereits ab, dass es ein sehr hektisches und zerfahrenes Spiel werden würde. Sowohl der TVG als auch die SG gingen mit viel Tempo zu Werke, spielten kurze Angriffe und begegneten sich bis zum 5:5 (12.) auf Augenhöhe. Durch zahlreiche Paraden vom starken TVG-Torhüter Markus Faigle und drei Tore des glänzend aufgelegten Youngsters Max Körner konnte sich der TVG auf 8:5 (14.) absetzen und gab diese knappe Führung bis zum 17:14 zur Paus nicht mehr aus der Hand.

Den besseren Start in die zweite Halbzeit erwischten dann jedoch die Gäste, die den Rückstand nicht nur egalisierten, sondern beim Stand von 19:20 (38.) durch Mert Darancik sogar in Führung gingen. In der Schlussphase schlug dann jedoch die Stunde der Rückraumachse des TVG. Dominik Brosi, Jonathan Siegler und Max Körner agierten im Angriff mit viel Druck, Übersicht und Spielwitz und setzten zahlreiche Akzente. „Die drei haben vor allem in der zweiten Halbzeit richtig gut im Zusammenspiel funktioniert und waren alle drei heute richtig stark“, lobte auch Mühlpointner seine Rückraumspieler, die gemeinsam 25 Tore auf ihrem Konto verbuchen konnten. Nicht zuletzt aufgrund dieser Tore lag der TVG zehn Minuten vor dem Ende wieder mit 28:24 in Führung. In den Schlussminuten versuchten die Gäste, mit einer Manndeckung gegen Spielmacher Jonathan Siegler die drohende Niederlage noch abzuwenden, dieser erkämpfte sich jedoch trotzdem den Ball, wurde gefoult und bekam einen Siebenmeter zugesprochen, den Max Körner souverän zum vorentscheidenden 32:27 (57.) verwandelte.