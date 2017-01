Großbottwar/Handball Für die TVG-Frauen gilt: verlieren verboten!

Großbottwar - Es ist das Duell des Tabellenletzten und des Vorletzten: Wenn am Samstag um 18 Uhr in Öhringen die HSG Hohenlohe und der TV Großbottwar aufeinandertreffen, dann ist das kein gewöhnliches Handballspiel. Denn beide Kontrahenten brauchen unbedingt einen Sieg, um die Chance auf den Klassenverbleib in der Württembergliga zu wahren. Der TVG belegt den vorletzten Rang, der wahrscheinlich zur Teilnahme an der Relegation berechtigen wird. Sein Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits sieben Punkte. Und jener des Schlusslichts HSG Hohenlohe sogar acht.