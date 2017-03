Großbottwar/Handball „Es zählen keine Ausreden“

Nach zwei spielfreien Wochenenden ist der TV Großbottwar am Sonntag um 17 Uhr gegen den SSV Hohenacker gefordert. Beide Teams stecken tief drin im Kampf gegen den Abstieg, Großbottwar steht nur zwei Punkte vor dem Gegner, der Vorletzter ist. Diesen Vorsprung möchte der TVG verdoppeln. „Es gibt keine Ausreden mehr, auch die Verletzung von Roman zählt da nicht. Wir haben lange gesagt, dass die wichtigen Spiele gegen direkte Konkurrenten kommen werden – jetzt sind sie da“, gibt Tobias Mühlpointner vor. Immerhin wartet in der kommenden Woche mit Neckarsulm II gleich der nächste Abstiegskandidat. „Wir möchten zeigen, dass wir nicht umsonst aufgestiegen sind“, so der Coach, der am Sonntag einen „heißen Tanz“ erwartet.

Für die Großbottwarer wäre es der ideale Zeitpunkt, zu alter Heimstärke zurückzufinden. Immerhin holte Hohenacker keinen seiner sechs Siege in fremder Halle. „Das darf gerne so bleiben“, sagt der TVG-Trainer mit Blick auf Sonntag. Fest vorgenommen hat sich sein Team, nicht wieder einem frühen Rückstand hinterherrennen zu müssen. „Das wollen wir mit aller Macht vermeiden.“ Auch habe es in den vergangenen Spielen immer eine schlechte Phase gegeben, in der man zu viel riskiert habe, sagt Mühlpointner, der vor der Spielstärke des Gegners warnt. „Das ist eigentlich bei jeder Mannschaft der Fall, die in eigener Halle ohne Harz spielt. Dafür ist Hohenacker sicherlich nicht die abschlussstärkste Mannschaft aus dem Rückraum.“ Neben Roman Schmidt fallen weiterhin Jan Leistner und Patrik Kavaklioglu aus.