Großbottwar/Handball Es gibt jetzt keine Ausreden mehr

Die Vorzeichen sind sicherlich nicht die schlechtesten. Immerhin haben die Störche bereits im Hinspiel einen Punkt geholt. „Auch damals hatten wir zuvor gegen Fellbach eine heftige Klatsche kassiert, haben dann aber in Schmiden eines unserer besseren Spiele hingelegt. Wir hätten es sogar fast gewinnen müssen, haben die Begegnung in der Schlussphase noch aus der Hand gegeben“, erinnert sich Sommer. Sein Team hatte seinerzeit in der 53. Minute noch mit 27:24 geführt, dann aber kein Tor mehr erzielt und musste sich am Ende mit einem 27:27 und daher nur einem Zähler begnügen. Dominik Brosi hatte in diesem Spiel mit sieben Feldtoren geglänzt, Jonathan Siegler war insgesamt neunmal erfolgreich, davon viermal vom Siebenmeterpunkt. Letzterer ist nach seinem krankheitsbedingten Fehlen am vergangenen Wochenende nun wieder an Bord.

Ein Vorteil für die Großbottwarer dürfte es auch sein, dass der TSV Schmiden II kaum auf Hilfe aus seiner ersten Mannschaft zählen kann. Denn die spielt zeitgleich beim Württembergliga-Spitzenreiter SV Remshalden, braucht also jeden Mann. „Insgesamt ist die zweite Mannschaft des TSV spielerisch gut und vor allem hinten raus stark. Sie haben aber keine überragenden Spieler in ihren Reihen. Der Torhüter war gegen uns sehr gut, sie haben eine recht ausgeglichen besetzte Mannschaft mit einigen erfahrenen Leuten drin“, erklärt Jürgen Sommer und warnt: „Das wird ganz sicher kein Selbstläufer.“