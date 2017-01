Großbottwar/Handball Einen Zähler gewonnen

Über die gesamte Spielzeit konnte sich kein Team entscheidend absetzen. So betrug der Vorsprung hüben wie drüben maximal zwei Tore. „Wir haben es endlich einmal geschafft, von Beginn an voll da zu sein“, freut sich Sommer, dessen Mannschaft sonst oft mit Startschwierigkeiten kämpft. In Heilbronn aber lagen die Störche zunächst sogar mit 4:2 vorne, gerieten dann aber unter anderem durch zwei Zeitstrafen mit 4:6 und 6:8 in Rückstand. Bis zur Halbzeitpause hatten die Störche aber wieder den Ausgleich geschafft, mit einem 15:15 ging es in die Kabinen.

Nach dem Wechsel blieb es beim knappen Spielverlauf, wobei meist die Heilbronner vorlegten. Und stand es 90 Sekunden vor Spielende 26:28 aus Sicht der Bottwartäler. Doch dann sorgte zunächst Moritz Pitschmann für den Anschlusstreffer und schließlich Jonathan Siegler für den Ausgleich durch den bereits erwähnten Siebenmeter. „Wenn man sieht, wie eng es in der Tabelle zugeht, dann war das ein ganz wichtiger Punkt“, betont Jürgen Sommer. Der TV Großbottwar belegt derzeit mit 14:18 Punkten Platz acht vor den punktgleichen Teams aus Weilimdorf und Heilbronn. „Bei einer Niederlage wären wir also gleich auf Rang zehn abgerutscht. Es zählt wirklich jeder Punkt“, weiß Sommer.