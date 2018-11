Großbottwar/Handball Eine kämpferische Leistung wird nicht belohnt

Großbottwar - Eine knappe 27:28 (13:17)-Niederlage haben die Landesliga-Handballerinen des TV Großbottwar am Samstagabend gegen den SV Kornwestheim hinnehmen müssen. Von Beginn an liefen die Gastgeberinnen dabei einem Rückstand hinterher. Dass es trotz einer kämpferischen Einstellung nicht zu einer eigenen Führung reichte, lag vor allem daran, dass besonders in der ersten Halbzeit zahlreiche Chancen vergeben wurden. Allein in der Anfangsphase scheiterten die Großbottwarerinnen wiederholt am Torpfosten oder der Latte. Im Gegenzug kassierten sie dann oftmals einfache Tore.