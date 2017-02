Großbottwar/Handball Ein Spiel mit vorentscheidendem Charakter

Denn dem Team aus Hohenacker eilt der Ruf voraus, seine Punkte vorrangig deshalb zu holen, weil in der eigenen Halle Harzverbot herrsche. Nur drei der bislang 13 Zähler hat der SSV auswärts geholt, die Chancen für die Störche scheinen also nicht so schlecht zu stehen. „Wir wissen um die Bedeutung dieses Spiels. Aber es wird sehr schwer. Man darf Hohenacker nicht nur auf den Heimvorteil reduzieren“, warnt Uwe Salvo. „Sie sind ein sehr unangenehmer Gegner, gehen keinem Zweikampf aus dem Weg. Und sie versuchen, durch ihre ständig wechselnden Abwehrformationen den Gegner zu Fehlern zu provozieren. Ich habe großen Respekt vor dieser Truppe“, stellt Salvo klar. Er hat den SSV mehrfach beobachtet und dabei gesehen, „wie sie teilweise in drei gegnerischen Angriffen am Stück mit drei unterschiedlichen Systemen gespielt haben“. Im Angriff sei der SSV Hohenacker vor allem durch die beiden Kindsvater-Zwillinge sehr gefährlich. „Sie spielen überwiegend im Rückraum, können aber auch mal auf die Außenpositionen ausweichen. Sie sind sehr flexibel und unberechenbar“, warnt Uwe Salvo.

Der TVG-Coach muss wie in der gesamten Saison eigentlich schon üblich mit einem deutlich reduzierten Kader zurechtkommen. Immerhin scheinen Jennifer Rapp und Stefanie Wolf, die vergangene Woche in Leonberg wenige Stunden vor dem Spiel erkrankt absagen mussten, wieder einsatzfähig zu sein. Aber Natalie Straub, die zuletzt wegen Prüfungsstress ausfiel, diesmal aber gespielt hätte, ist nun krank geworden und fehlt weiterhin. Zumindest Sarah Batzer ist aber wieder dabei, hat jedoch seit Wochen nicht trainiert.