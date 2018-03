Großbottwar/Handball Effizienz ist gefragt

Großbottwar - Drei Niederlagen in Folge haben die Landesliga-Handballerinnen des TV Großbottwar zuletzt kassiert. „Bei der Heimpleite gegen den TSV Asperg war vor allem im Angriff der Wurm drin, zuletzt in Leonberg hatten wir nach gutem Start in der Abwehr keinen Zugriff mehr. Ich denke, dass wir aber vor allem vorne effizienter werden müssen. Wir brauchen einfach zu viele Chancen für unsere Tore“, sagt TVG-Trainer Timo Peter vor dem kommenden Heimspiel am Samstag um 18 Uhr gegen die HSG Hohenlohe.