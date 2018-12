Großbottwar/Handball Drei Vereine, eine Gemeinschaft und ein Ziel

Ziel von Vorstand Bernd Rempfer und Co. ist es, zur Saison 2020/21 durchzustarten, wie alle mehrfach betonten. „Wir werden die Saison 2019/20 brauchen, um uns zu konsolidieren. Unser Ziel ist es aber, in der Saison 2021/22 mit allen Mannschaften eine Liga höher zu spielen als jetzt. Dafür müssen wir aber auch unser Budget hochfahren“, so Hegendorf. Heißt: Das Sponsoring muss ausgebaut werden. „Wir müssen die Sponsoren von unserem Weg überzeugen“, fügte Axel Döttinger an. In diesem Zuge wird auch der Förderverein des GSV Kleinbottwar in die HABO SG übergehen. Ebenfalls zur Saison 2021/22 soll es dann auch noch einmal Gespräche mit dem SKV Oberstenfeld geben, der ja in der Entscheidungssitzung im Februar erklärt hatte, trotz seiner Zugehörigkeit bei der Jugendspielgemeinschaft den Weg der Spielgemeinschaft nicht mitzugehen.