Großbottwar/Handball Die TVG-Männer stecken mitten im Abstiegskampf

Sicherlich, der TVG hatten einen guten Gegner zu Gast, dessen Torhüter die Störche fast zur Verzweiflung brachte. Übermächtig war der TSV aber keineswegs und „der Schmidener Torhüter wurde von uns ja quasi mit blauen Flecken aus der Halle geschossen“, beurteilte Trainer Tobias Mühlpointner die tatsächliche Leistung des gegnerischen Keepers. 3:7 lag der TVG in der elften Minute zurück, „es waren zwar alle hochmotiviert, aber uns hat zu Beginn trotzdem der Schwung gefehlt, zudem war die Abwehr zu passiv“, kommentierte der Coach die Anfangsphase. „Einen Tick besser“ stand die Defensive im Folgenden, sodass Florian Socke per Konter in der 18. Minute sogar den 9:10-Anschlusstreffer markierte und der TVG zur Pause nur mit 13:15 im Rückstand lag. Das Hauptproblem der Störche an diesem Abend war schlichtweg eine über 60 Minuten katastrophale Abschlussquote. „Wir hatten das ganze Spiel über Möglichkeiten zuhauf – und haben diese zuhauf liegen lassen“, so Mühlpointner. „Zu den Kontern oder Würfen aus dem Spiel, die wir frei vor dem Tor reihenweise versiebt haben, kamen auch noch vier oder fünf Konterpässe, die irgendwo im Aus gelandet sind. In dieser Menge habe ich das in dieser Runde auch noch nicht erlebt“.

Obwohl die Störche bis sechs Minuten nach Wiederanpfiff den 16:16-Ausgleich schafften, ließ die weiterhin hohe Fehlerquote bereits erahnen, dass der TVG an diesem Tag wohl Punkte lassen musste. Beim 17:20 (44.) man wieder mit drei Toren zurück und kam bis zum Abpfiff auch nur noch einmal beim 19:20 in der 47. Minute auf ein Tor heran. „Unsere beiden Keeper haben heute einfach nicht gut gehalten, und zusammen mit den Chancen, die wir kläglich versiebt haben, wurde es schwierig“, meinte der Coach. Der TSV kam dagegen immer wieder zu einfachen Toren. Zudem zeigte sich Schmidens Matthias Fischer als sicherer Schütze von der Siebenmeterlinie. Er traf bei allen sieben Versuchen, während der TVG von vier Strafwürfen nur zwei unterbrachte. In den kommenden Spielen gilt es nun, endlich wieder zu punkten, denn: „Die Tabelle war schon immer eng, und die ganze Liga ist komplett unvorhersehbar“, so Tobias Mühlpointner.