Großbottwar/Handball Die Störche zeigen nur 20 Minuten, was sie können

„Wir wollten nach dem Seitenwechsel unser Tempo wieder hochschrauben. Dass es nur über den Kampf gehen würde, war klar“, stellte Peter seine Mannschaft auf harte 30 Minuten ein. Doch die Störche fanden kein Mittel gegen die Torhüterin und die Rückraumachse der HSG, lagen nach 35 Minuten 15:20 zurück. Zahlreiche technische Fehler, Fehlwürfe und Lücken in der eigenen Defensive luden die schnellen Spielerinnen des Mitabsteigers zum Torewerfen ein. Die gut aufgelegte Sophie Müller brachte ihr Team eine Viertelstunde vor Schluss nochmal auf 19:22 heran, nur fünf Minuten später war die Aufholjagd der Störche beim Stand von 20:26 wieder beendet, die Niederlage fiel mit 27:35 am Ende sehr deutlich aus.

„Die Abwehrarbeit war kräftezehrend. Wir hatten im Angriff nicht mehr genug Körner, um uns genug zu bewegen und die Lücken der HSG-Defensive zu nutzen“, analysierte Peter. „20 Minuten haben wir gezeigt, was wir können, danach waren wir in der Abwehr und im Angriff schlichtweg zu langsam. Die Niederlage haben wir uns durch unsere hohe Fehlerquote selbst zuzuschreiben. Das war unnötig“, ärgerte sich der Coach. Dem TVG bleibt nun eine Woche Zeit, die Unsicherheiten in der Abwehr auszubügeln, um am kommenden Wochenende gegen die N Neckarsulm SU II wieder punkten zu können.