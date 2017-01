Großbottwar/Handball Die Störche kassieren die erwartete Niederlage

Eigentlich konnten die Württembergliga-Handballerinnen des TV Großbottwar am Samstagabend in der heimischen Wunnensteinhalle ganz ohne Druck aufspielen. Gegen die favorisierten Gäste von der SG H2Ku Herrenberg II erwartete niemand ein Wunder vom TVG, der nach der Vorwochen-Niederlage bei der HSG Hohenlohe die rote Laterne der Württembergliga übernommen hatte. Dass am Ende eine deutliche 18:26-Niederlage der Störche von der Anzeigentafel leuchten würde, ließ sich aber zumindest in den ersten 20 Minuten nicht erahnen.

Während der ersten Halbzeit wurden die Gäste ihrer Favoritenrolle nämlich nicht gerecht und hatten Probleme mit dem Angriffsspiel der Störche. Die TVG-Defensive funktionierte gut und im Angriff lief der Ball schnell und mit viel Druck. 5:5 stand es nach neun Minuten, dann sorgten Lea Wenzler mit einem Alleingang von der eigenen Abwehr bis zum generischen Kreis und Jennifer Rapp mit ihrem Konter sogar für den Zwei-Tore-Vorsprung. „Da hatten wir noch Kraft und die Konzentration war voll da“, meinte TVG-Trainer Uwe Salvo, der ergänzte: „Und wir haben unsere Chancen auch noch verwertet.“ Dann allerdings brachten zwei unsaubere Kreisanspiele die Herrenbergerinnen richtig ins Spiel. Nach nur fünf Minuten lag der TVG so mit zwei Toren hinten (7:9) und kam dann beim 9:10 (23.) nur noch einmal im gesamten Spiel auf ein Tor heran. Bis zur Pause hatte die SG ihren Vorsprung auf vier Tore ausgebaut (10:14).