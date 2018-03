Großbottwar/Handball Der TV Großbottwar macht weniger Fehler

Schon gar nicht in der Verfassung, in der sich der TV Mundelsheim am Samstagabend in der Wunnensteinhalle präsentierte. Wie erwartet dominierten die Abwehrreihen die Partie, was nicht zuletzt daran lag, dass keine Mannschaft über wirkliche Durchschlagskraft aus dem Rückraum verfügte. In der gesamten ersten Halbzeit schaffte es lediglich der TVM ein einziges Mal, mehr als ein Tor vorzulegen. Doch keine drei Minuten nach dem 2:4 hatten die Störche wieder den 4:4-Ausgleich erzielt. mit einem 11:11 ging es schließlich in die Halbzeitpause.