Großbottwar/Handball Der Neue beim TVG ist ein guter Bekannter

„Timo kennt sich im Frauenhandball aus, er war ja bei der HG Steinheim-Kleinbottwar, in Nordheim und in Hohenacker tätig. Er ist gebürtiger Großbottwarer, er kennt den Verein, und er passt menschlich zum Verein. Da war es naheliegend, dass wir ihn fragen“, sagt TVG-Abteilungsleiter Axel Döttinger. Timo Peter selbst dagegen war „überrascht von der Anfrage. Nach zuletzt zwei Jahren im Jugendbereich der SG Schozach-Bottwartal wollte ich eigentlich Pause machen. Auch deshalb, weil für mich familiär bedingt die Zeiten, in denen Jugendmannschaften trainieren, problematisch sind.“ Die späteren Zeiten der TVG-Frauen sind hingegen besser. „Ich habe dann ein paar Tage überlegt und mit meiner Familie sowie mit den Verantwortlichen der SG gesprochen.“ Schließlich sagte er zu. „Ich sehe in der Mannschaft trotz der vielen schweren Verletzungen – mit Stephanie Heim ist ja vergangenen Samstag leider eine weitere hinzugekommen – einiges Potenzial. Ich bin mir bewusst, dass es keine leichte Aufgabe wird und sehe es als Herausforderung“, sagt der künftigeTVG-Coach. Einen Neuzugang bringt er gleich mit: Ramona Braunstein, die bis zu einem Kreuzbandriss bei der HSG Strohgäu spielte und zuletzt bei der HG Steinheim-Kleinbottwar II wieder „reinschnupperte“, soll künftig den Rückraum verstärken. „Die Mannschaft muss sich erst einmal finden. Ich hoffe vor allem auf eine verletzungsfreie Saison“, sagt Peter.

Ein direkter Wiederaufstieg ist sowohl für den Trainer als auch den Abteilungsleiter erstmal kein Thema. „Das Hauptziel sind weniger Verletzungen, da werden wir noch gezielter mit den Physiotherapeuten dran arbeiten. Zudem wollen wir auch einige Jugendspielerinnen einbauen“, sagt Axel Döttinger. Aus dem bisherigen Kader wird lediglich Jennifer Camara (sie wechselt zur SG BBM Bietigheim) den Verein verlassen, Jennifer Rapp will ein Jahr pausieren. Ob Pia Kapfenstein nach ihrem insgesamt dritten Kreuzbandriss noch einmal startet, „diese Entscheidung überlassen wir ihr“, so Döttinger, der darauf hofft, dass die anderen Langzeitverletzten – mit Ausnahme von Stephanie Heim – zu Beginn der neuen Saison wieder dabei sind.