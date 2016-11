Großbottwar/Handball Comeback wird mit einem Punkt belohnt

Großbottwar - Das Negative vorab: Die Sieglos-Serie der Landesliga-Handballer des TV Großbottwar in Auswärtsspielen geht weiter. Auch nach dem 26:26 (15:15) am Samstagabend beim TSV Bönnigheim bleibt die Mannschaft in fremden Hallen ohne Erfolg. Doch das Spiel hatte aus Sicht des TVG auch etwas Positives für sich: Denn obwohl das Team von Trainer Tobias Mühlpointner die meiste Zeit in Rückstand gelegen war und im gesamten Spielverlauf nur beim 15:14 kurz vor der Pausensirene selbst führte, nahm sie aus der Bönnigheimer Halle letztlich einen Punkt mit. Auch für den Trainer ist das nur schwierig einzuordnen. „Wir hatten uns natürlich mehr vorgenommen und waren am Ende auch kurz davor, das Ruder herumzureißen. Wenn du im Spiel aber dauernd hinten liegst, muss man mit einem Punkt sicherlich zufrieden sein“, bilanzierte Mühlpointner.