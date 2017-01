Großbottwar/Handball Auswärts mehr Punkte holen

Die Winterpause ist vorbei. Heute beginnt für die Landesliga-Handballer des TV Großbottwar wieder der Ernst des Lebens. Um 20 Uhr muss das Team von Trainer Tobias Mühlpointner bei der Hbi Weilimdorf/Feuerbach in der Hugo-Kunzi-Sporthalle in Feuerbach antreten und hat dabei ein ganz klares Ziel vor Augen: „Wir möchten jetzt in der Rückrunde mehr auswärts punkten. In der Hinrunde haben wir unsere Punkte fast nur zu Hause geholt. Das müssen wir ändern. Super wäre, wenn es gleich klappt“, sagt der TVG-Trainer, der heute Abend in Feuerbach den kompletten Kader zur Verfügung hat. Nur zwei Spieler sind etwas angeschlagen, sie werden aber dennoch dabei sein. „Patrik Kavaklioglu hat Knieprobleme und Jan Leistner ist nach seinem Bänderriss noch nicht wieder bei hundert Prozent“, berichtet Tobias Mühlpointner, der einen komplett anderen Gegner als im Hinspiel erwartet. Damals gewann man 30:25.