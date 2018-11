Großbottwar/Handball Am Ende fehlt nur ein Quäntchen

Großbottwar - Nichts war es mit dem erhofften doppelten Punktgewinn im letzten Heimspiel des Jahres für das Team von Jürgen Buck – doch so wirklich lange hielt die Enttäuschung bei der HABO JSG über die verpasste Chance, einen Gegner aus dem oberen Drittel der A-Jugend-Bundesliga zu schlagen, nicht. „Wir dürfen nicht vergessen, wir messen unseren Erfolg nicht ausschließlich an Siegen und Punkten, sondern an der Weiterentwicklung unserer Spieler. Ich mache den Jungs heute absolut keinen Vorwurf, wir haben gut dagegengehalten und die SG stetig vor Probleme gestellt“, resümiert Trainer Buck, dessen Team in der Großbottwarer Wunnensteinhalle zu Beginn vor allem in der Abwehr zu zaghaft agierte und dadurch in Rückstand geriet.